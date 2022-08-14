انت الان تتابع خبر بعد أن نقله البعض إلى العناية المركزة ...مدحت العدل يفاجئ الجمهور بتصريح مضحك وساخر حول تعرضه لحادث سير والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- وفي أول تعليق على تلك الأخبار أكد العدل أن الذي أصيب في الحادث السائق وليس هو، وأنه لم يكن مع سائقه وقت وقوع الحادث.

وكشف عن تفاصيل الحادث قائلاً إن السائق كان يسير بالسيارة في الساحل الشمالي ونتيجة لعدم التزام أحد الشباب هناك بقوانين المرور وسيره عكس اتجاه السير فجأة، فقد صدم السيارة وبها سائقه الذي ارتطم رأسه بالزجاج وتم نقله لمستشفى العلمين النموذجي.

في ذات السياق أشاد مدحت العدل بالمستشفي، مؤكداً أنهم قدموا الرعاية لسائقه، وقد عرف بعدها بفترة وذهب للمستشفى ليجدهم قد قاموا بكل الإجراءات بكفاءة وإخلاص.

وطمأن "العدل" كل محبيه عليه مكرراً أنه لم يكن في السيارة وقت وقوع الحادثة بل عرف بعدها بفترة.

ويواصل مدحت العدل حالياً كتابة حلقات مسلسله الرمضاني الجديد الذي لم يستقر على اسمه بعد وهو ينتمي للدراما الصعيدية وستلعب بطولته النجمة نيللي كريم وينتجه جمال العدل.