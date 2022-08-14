صورة حيرت الجماهير ملكة كابلي تتحول الى هيفاء وهبي وتصبح نسخة عنها بظهورها الأخير

انت الان تتابع خبر صورة حيرت الجماهير ملكة كابلي تتحول الى هيفاء وهبي وتصبح نسخة عنها بظهورها الأخيروالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شاركت نجمة موقع التواصل الاجتماعي، ​ملكة كابلي​، متابعيها صورة لها على صفحتها الخاصة، وهي ترتدي فستاناَ أحمر وبنفسجي، مرمق بالورد، إنما لم تكن إطلالتها التي لفتت الأنظار، بل كان التغيّر الواضح في ملامحها، لتثير التساؤلات مجدداً حول خضوعها لعمليات تجميل، خصوصاً أن ملامحها باتت قريبة من ملامح الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​.

بدورهم، أعاد الرواد نشر صورة كابلي، مقارنيها بهيفا، بتعليق "تنضم ملكة كابلي لقائمة شبيهات هيفاء وهبي"، وذلك بعد أن أثار العديد من مشاهير الجدل، بمحاولتهن تغيير ملامحهنّ لتصبح شبيهة بملامح هيفا وهبي، ومن ضمنهم أمل العوضي، ما دفع أحد المتابعين بقول: "دكتور واحد اللي بيروحوا له". وكانت قد إعترفت ملكة كابلي بحبها لعمليات التجميل، كما وكشفت عن طبيعة عمليات التجميل التي خضعت لها قائلة: "سويت جسمي مرة من قريب، وسويت خشمي مرتين، ما أعرف تعتبروا الفيلر عملية ولا لا، بسوي شفايفي ماني مسوية تكساس، مسوية بوتوكس".