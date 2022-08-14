"بلطجي ومعرفتش أربي" استمرار حرب التصريحات النارية بين الفنانة سميرة عبدالعزيز ومحمد رمضان

انت الان تتابع خبر "بلطجي ومعرفتش أربي" استمرار حرب التصريحات النارية بين الفنانة سميرة عبدالعزيز ومحمد رمضانوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز ، رفضها المشاركة مع الفنان محمد رمضان في أعماله بدور «الأم» ، بعد أن كانت وافقت في وقتٍ سابق .

وقالت الفنانة سميرة عبدالعزيز ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث :" أنا القب بأم العظماء "مينفعش ابني يكون بلطجي يقولوا إيه معرفتش تربي؟، فأنا مشكلتي مع النص وليس مع الأشخاص".

وتابعت "محمد رمضان تطاول عليَّ كثيرا.. هو حر يقول اللي عايزه.. وأنا بعمل اللي يريحني.. وربنا يصلح حالنا ويهديه".

وأضافت : "محمد رمضان شاب صغير زي أولادي، ومعنديش تعليق على تصريحاته، ورفضت أعلق على تجاوزاته في حقي، نفسنا يرجع تاني زمن الفن الجميل، ومن خلال عضويتي في مجلس الشيوخ تقدمت بطلب للحكومة بضرورة دعم التليفزيون للإنتاج للارتقاء بالفن"