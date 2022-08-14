بإطلالة زرقاء وقوام ممشوق.. نانسى عجرم تخطف الاضواء فى أحدث ظهور لها بمسرح محمد عبده ضمن حفلات موسم الجيمرز

انت الان تتابع خبر بإطلالة زرقاء وقوام ممشوق.. نانسى عجرم تخطف الاضواء فى أحدث ظهور لها بمسرح محمد عبده ضمن حفلات موسم الجيمرزوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أجواء حفلاتها الغنائية في الرياض بمسرح محمد عبده ضمن حفلات موسم الجميرز.

وبدت نانسي عجرم بإطلالة ساحرة تتسم بالأناقة والأنوثة في آن واحد، وارتدت جمبسوت مكشوف الخصر مصمم من قماش مزركش بحبات الترتر اللامع، باللون الأزرق، عكس قوامها الممشوق بلمسات أنيقة جذابة، ونسقت عليه كرديجان شفاف باللون الأسود، فيما انتعلت صندلا ذا كعب عالٍ.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة شعر جذابة ذيل حصان على طريقة الويفي الواسع ووضعت لمسات ناعمةمن المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.