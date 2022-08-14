انت الان تتابع خبر بثينة الرئيسي تفاجئ الجمهور بأصعب موقف في حياتها: كنت قريبة من الموت بسبب مشهد طلبوا مني تمثيله في سرير النوم والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- حلت الفنانة بثينة الرئيسي، ضيفة على برنامج " من القلب" ، المذاع على قناة أبو ظبي، وخلال اللقاء استرجعت أحد المشاهد التي قدمتها في عمل درامي منذ سنوات،كاد أن يعرضها للموت. وقالت بثينة الرئيسي، أثناء مشاركتها في عمل درامي منذ سنوات، دون أن تذكر اسمه، كان هناك مشهد يتطلب منها النزول في المياه، موضحة إلى أن هذا المشهد كان عبارة "حلم" يأتي لها في منامها وهي تغرق في المياه. وتابعت، في البداية كان المشهد سهلاً خاصة،وانها تجيد السباحة إلا أنه تحول إلى أصعب المشاهد لها، فعقب قيامها بتأديته أكثر من مرة بنجاح، اقترح شخص من فريق العمل أن يقوم بزيادة وزنها من خلال وضع أشياء لها، حتى تغطيها المياه بالكامل وتظل فترة طويلة في القاع. واستطردت حديثها قائلة، بالفعل قامت بإعادة المشهد بعد التعديلات التي تم وضعها،وأثناء ذلك وجدت نفسها لا تستطيع الصعود إلى أعلى بسبب الأشياء التي جعلت وزنها ثقيلاً واختتمت حديثها قائلة " الموضوع كان صعباً ومازلت متأثرة به حتى وقتنا هذا رغم مرور سنوات عليه".