انت الان تتابع خبر بعد طلاقها المفاجئ بسبب الخيانة أيتن عامر ترفع قضية نفقة على طليقها لأسباب صادمة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد خلافات بين الفنانة ​أيتن عامر​ وطليقها مدير التصوير ​محمد عز العرب​ حيث أعلن عن الانفصال مؤخرا بشكل مفاجئ رغم قصة الحب التي جمعتهما وكللت بالزواج والأولاد.

وقد علمنا بأن أيتن تخطط خلال الفترة المقبلة لرفع قضية نفقة على زوجها وستطلق بيان لتوضيح أسباب الإنفصال بعد انتشار الخبر. ويشاع بأن السبب وراء انهاء قصة الحب والزواج هي فنانة تقربت مؤخرا من عز العرب وهو ما ازعج ايتن ففضلت الإنفصال. ورغم مساعي الصلح بينهما من العائلة ومن اصدقاءهما لكنها صممت على موقفها ورفضها العودة مرة أخرى.