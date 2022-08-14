زوجة الفنان يزن السيد لمي الرهونجي ترد علي وضعها بالعجوز بهدا الرد الصادم وغير المتوقع



انت الان تتابع خبر زوجة الفنان يزن السيد لمي الرهونجي ترد علي وضعها بالعجوز بهدا الرد الصادم وغير المتوقعوالان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- ردّت زوجة الممثل يزن السيد سيدة الأعمال وعارضة الأزياء "لمى الرهونجي" ، على منتقدي إطلالاتها ، وذلك من خلال جلسة تصوير جديدة لها ، بيّنت من خلالها أنها ما تزال شابة وجميلة .

وشاركت الرهونجي ، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، مجموعة من الصور الخاصة بها ، وظهرت بفستان أزرق طويل ذي فتحة من الجانب الأيمن ، وتخلله بعض الرسومات ، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل ، كما نسقت مع إطلالتها مكياجاً ترابيا هادئا ، موجهة الأنظار إلى أظافرها التي كانت باللون الأبيض .

وعلقت الرهونجي على الصور بتعليق، قائلة : ”أي عمر بتحسو الوحدة لازم تعترف إنها صارت عجوز، وتحط النظارة وكبكوبة الصوف والعكازة، أنا عم ينصحوني اعتزال من هلاء، بس أنا حاسة لسا معي 10 سنين، انتو شو رأيكم، ايمت عمر الختايرة بيبلش؟“.

وأضافت الرهونجي : ”أنا بقول ليلي عم يقلي عجوز، يا ريت توصلوا لعمري وتحافظوا على حالكم متلي، بس توقف جنيفر لوبيز نط بعدها بـ 10 سنين بفكر“.

وتفاعل عدد من الفنانين مع المنشور، منهم ميرنا شلفون التي علقت : ”انتي عجوز؟ ، ليش انتي قديه عمرك أصلا ، عكل حال ما حدا بيحكي هيك غير كل ناقص ومريض وبغار، عنجد عالم مدودة “.

كما أنهالت تعليقات المتابعين ، مُبدين إعجابهم بإطلالة الرهونجي، بالإضافة إلى ثقتها بنفسها ، واستمرارها بالظهور، فعلق أحدهم : ”ماشاء الله عليكي ست الصبايا“.

وجاء في التعليقات أنه طالبها البعض بعدم الاكتراث للانتقادات التي تطالها ، كونها نابعة من الغيرة والحقد : ”يالله دخيلك إذا انتي عجوز أنا شو، هاد كلو غيرة منك لا تهتمي، نحنا منحبك ومننطرك لنشوف الأزياء يلي بتختاريها“.