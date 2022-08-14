رضوى الشربينى تكشف عن حقيقة خضوعها لعملية حقن شفاه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - كشفت الإعلامية رضوى الشربينى، عن أسباب تورد شفاهها دون الحاجة إلى اللجوء إلى حقن الشفاه التجميلية.

جاء ذلك ردًا على متابعين أشاروا إلى خضوعها لتلك الحقن مؤخرًا قبل انطلاق الموسم الجديد من برنامجها.

وقالت رضوى الشربينى خلال برنامجها «هى وبس» المذاع عبر «CBC Sofra»: «أكثر من شخص علق على البرنامج بيقول: رضوى أنت نفختى شفايفك تانى، لذلك النهارده قررنا نعمل حاجة جديدة، أولًا أنا طالعة من غير روج، وبدأت فى تمرير قطنه على شفايفها لإثبات صدق كلماتها قائلة: «القطنة مابتكذبش».

واستكملت: «أنا بعمل إيه قبل ما أطلع على الهواء وخلال اليوم أو خارجة مع أصدقائى ليصبح شكل الشفايف ملوناً وممتلئا بعمل خلطة قرفة على شطة على فازلين طبى على زيت لوز حلو وبعض الناس يضيفون زنجبيل».

واستطردت: «الخلطة بتلون الشفايف لتحصلى على شفايف أنجلينا جولى هتلاقي شفايفك تأثرت بالشطة وعليكي تجربتها قبل اعتمادها للتأكد أنك غير مصابة بحساسية من أى مكون من مكونات الخلطة».

وأضافت رضوى الشربينى: «يمكن تركها بداية من دقيقة وأنا أتركها من ٥ إلى ١٠ دقائق تأتى النتائج من بعدها وتدوم من ٣ إلى ٤ ساعات وبعد أيام تمنحك لون شفاه ثابت، ويفضل تكرارها مرتين فى اليوم لتأتى بالنتائج».

واختتمت فقرتها: «أنا عندى فوبيا من الحقن لكن عندى بدائل طبيعية لكل جزء فى الوش».