ننشر تفاصيل انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان قلعه صلاح الدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - تطلق الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالاشتراك مع المجلس الأعلي للآثار برئاسة الدكتور مصطفي وزيري والهيئة العامة لتنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي وبإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالاوبرا وذلك في الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس بمسرح المحكى الذى قامت الاوبرا بتزويده ب4 آلاف مقعد استعدادا لاستقبال الجمهور.

وخلال الافتتاح تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وانشطة الاوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال ، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان ، مغنى الاوبرا مصطفى محمد ، الشاعر الغنائى الكبير ابراهيم عبد الفتاح ، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ، المخرجة والمصممة كريمة بدير ، هويده عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالاوبرا ، رجب عبد الوهاب مدير عام الادارة العامة للاستقبال والإستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالاوبرا ،ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية ، اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى والادارى بالاوبرا والذي وافته المنية اثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان بساعات ، يعقب ذلك حفل لأوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يضم مختارات من المؤلفات الموسيقية الشرقية والغربية منها موسيقي بيلاتشاو - برومبيرو - سهر الليالي - ياست ياختيارة ، يا بلدنا يا حلوة ، حلوين من يومنا ، أنا كتكوته ، بانوراما لـ محمد فوزي - سعد عبد الوهاب - عمر خيرت الى جانب عدد من الاعمال الشعبية لآلة السمسمية ، ثم يشدو الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته بباقة من اعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها الحلم ، بيبان الحياة ، المليونيرات ، بحلم على قدي ، قد الوعد ، مافيا ، شط اسكندرية ، وعدي ، انا مش بعيد ، بحبك ، ثلاث سلامات نورتى قلبى ، السهرة تحلى ، النور مكانه في القلوب ، وردي وابن مصر إلى جانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بادائها .