العرض الجزائرى ”الزمكان” يفتتح مهرجان طرابلس المسرحى الدولى 27 أغسطس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - يفتتح العرض الجزائرى "الزمكان" الدورة الأولى من "مهرجان طرابلس المسرحى الدولى" فى الفترة من 27 إلى 30 أغسطس الجارى، بمشاركة من فرق عربية ودولية من الجزائر وتونس والمكسيك والعراق وسلطنة عمان وإيطاليا واسبانيا ولبنان.

ويعرض يوم الافتتاح يوم 27 "الزمكان" من الجزائر، وفى 28 "حكايات درويش" للحكواتى هشام درويش من تونس و"قصصكم على المسرح" لفرقة لبن من لبنان و"احتراق كالعنقاء" من كورديستان العراق، وفى 29، "فوبيا" لمصطفى الهلالى من العراق و"مسرح إعادة تمثيل" لفرقة صدى من لبنان و"عرض فن التهريج" إلى باولو أفاتانيو من إيطاليا و"كيف تصنع بيضة مسلوقة؟" من سلطنة عمان، وفى يوم 30 "حكايات من التل" لفرقة تيرو للفنون من لبنان و"أنتيجونا" من المكسيك وإسبانيا و"صرخة ولاء" لفرقة الفنون الشعبية من لبنان.

وتوزع الجوائز ضمن فئات جوائز أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج وأفضل عمل متكامل. وكذلك ستوزع جائزة لجنة التحكيم المؤلفة من المخرجة الإسبانية أنا سندريرو ألفريز والممثل عمر ميقاتى والمخرج صلاح عطوى من لبنان.