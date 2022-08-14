اتهام بسرقه فيلم ”جروب الماميز”.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - اتهمت شابة تدعى منى أبو طالب ، صناع فيلم جروب الماميز، بطوله كل من غادة عادل و روبي وريم مصطفي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ، بسرقة الفكرة والتي كانت عرضتها على الجهة المنتجة قبل فترة .

وكتبت منى ابو طالب عبر صفحتها بموقع فيسبوك " كاللي ادمنا ده جروب الماميز ، للاسف جروب الماميز اصلا فكرتي و قصتي انا منى ابوطالب و الكل عارف ان العمل ده بتاعي و انا اللي اخترت المخرج و السيناريست اللي يكتب العمل .

واضافت " بالفعل اتفقت مع المخرج امير شوقي و الكاتب و السيناريست محمد فضل اللي ابتدئ بالفعل في معالجة و تتابع للاحداث لقصتي اللي هي جروب الامهات و قمت بالفعل بتقديمه لشركة المتحدة و تم ابلاغي ان قسم القراءة بيقراه و بعد فترة قصيرة اكتشفت ان في عمل بنفس الاسم و الفكرة هيتم تصويره و لكن بمؤلف اخر و مخرج اخر .

واختتمت “ للعلم جروب الامهات بشتغل عليه من اكثر من ٣ سنين و منتجين كبار و مخرجين كبار يعلمه بيه كل مصر عارفه ان دي قصتي و فكرتي و الاسم بتاعي… و ليه ديما المواهب الشابه لازم تنسرق من عالم فارغه من اي موهبه ؟ ”.