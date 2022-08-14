انت الان تتابع خبر"صورتي مع الأفعى رسالة للنجمات" .. كيف علقت الفنانة مايا دياب على خلاف إليسا وزياد برجي(فيديو) والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أكدت الفنانة مايا دياب ، أنها تشعر بالسعادة ، كونها احد المساهمين بإنعاش السياحة في لبنان.

ولفتت إلى أن أغنيتها الجديدة "عيش أحلى سنين" هدفها بث الطاقة الإيجابية، خاصة أن الجميع مرّ بظروف صعبة في الآونة الأخيرة.

وعن سؤالها عن رأيها بشأن الخلاف بين الفنانة إليسا ومواطنها زياد برجي ، تمنت أن تكون هذا الخلاف آخر الخلافات بين الثنائي

وحول سؤالها عن مواصفات الإنسان الذي يجعلها تعيش "أحلى سنين"، ردت بالقول : "بحب الشخص يلي بيفهمني كتير ويحتويني ويفهمني على الطاير ويحطني بقلبه، وما بحب يكون في جدال بيني وبين الشخص يلي بحبه".