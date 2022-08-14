انت الان تتابع خبر لن تتوقع من تكون هذه الطفلة.. أصبحت من اجمل فنانات جيلها.. تزوجت اعلامي كبير وشقيقتها دخلت عالم التمثيل من أوسع الابواب والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تداولت حسابات فنية مهتمة بأخبار النجوم على مواقع التواصل صورة لطفلة صغيرة كُتب عليها أنها صارت فنانة مشهورة وزوجة إعلامي شهير.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة التي أثارت جدلا كبيرا في التعليقات حول هوية تلك الفنانة.

وتعود الصورة المتداولة للفنانة دنيا سمير غانم التي تعدّ من عائلة فنية، حيث إن والديها هما الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز وشقيقتها الممثلة إيمي، وزوجها الاعلامي رامي رضوان. ت

تخرجت دنيا سمير غانم من «جامعة مصر للعلوم والفنون إم أس إيه»، كانت بدايتها بالتمثيل وهي بالعاشرة من عمرها في عام 1995 من خلال فيلم امرأة وامرأة ثم توالت أعمالها في السينما والتلفزيون.

بدأت في أدوار البطولة بعدما قدمها الفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي الذي صدر عام 2005. بالإضافة إلى كونها تعمل كممثلة فقد قدمت عدة أغاني منها أغنية «قصة شتا» التي حققت رقماً قياسياً في عام 2014 بها حيث حققت الأغنية الأرقام القياسية العربية ووصلت مشاهداتها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها على موقع يوتيوب في أكتوبر 2013.