فيديو صادم لممثل مصري مشهور اختفى منذ سنوات يكشف جحود الوسط الفني ويعلق

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رياض -احمد صلاح- نشر الإعلامي عمرو الليثي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" برومو الحلقة الجديدة من برنامجه "واحد من الناس" التي يستضيف فيها الفنان الكبير نعيم عيسى والتي كشف فيها عن المعاناة التي يعيشها في الفترة الأخيرة بسبب عدم سؤال زملائه عنه على الرغم من مرضه.

يذكر أن نعيم عيسى شارك في العديد من الأعمال الفنية التي تخطت الـ190 عملاً فنياً وحققت نجاحاً كبيراً، من بينها مسلسل "شارع عبد العزيز" مع الفنان عمرو سعد وعلا غانم وسامي العدل، ومسلسل "العتبة الحمرا" مع الفنانة مي كساب، عزت أبو عوف، لطفي لبيب ومحمد شاهين، ومسلسل "أدهم الشرقاوي" عام 2009 بالتعاون مع العديد من الفنانين، أبرزهم نسرين إمام ومحمد رجب.

وحقق نعيم عيسى نجاحاً كبيراً في مسلسل "إسماعيل ياسين" الذي عرض عام 2009 من بطولة أشرف عبد الباقي وصلاح عبد الله، بالإضافة إلى السيت كوم الشهير "تامر وشوقية"، ومسلسل "عيون تائهة" ومسلسل "أحلامنا الحلوة" ومسلسل "بطة وأخواتها".

وشارك في المسلسل الشهير "الناس في كفر عسكر" بالتعاون مع الفنان صلاح السعدني، دلال عبد العزيز، أحمد بدير، حنان شوقي وتوفيق عبد الحميد، وابتعد نعيم عيسى عن مجال الفن عام 2016 بعدما شارك في فيلم "حسن دليفري".

وتعد مسرحية "ريا وسكينة" أشهر أعمال نعيم عيسى والتي شارك فيها مع كوكبة من النجوم على رأسهم الفنانون الراحلون شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي، ومعهم الفنان أحمد بدير وغيرهم من النجوم.