انت الان تتابع خبر أغنية عيشها بعافيه نانسي عجرم مع بابلو تكسر الارقام القياسيه بعد يوم واحد فقط من طرحها والان مع التفاصيل
رياض -احمد صلاح- حققت أغنية "عيشها بعافية"، التي جمعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومطرب الراب مروان بابلو أول مليون مشاهدة بعد أن طرحها الموزع الموسيقي حسن الشافعي عبر قناته على يوتيوب.
حاجة مش عادية خطوتي مش هيا هيا مظبوطة ظبطة على الدقات
مش تقليدية easy وده الحلو اللي فيا ع ال Beat ماشية كده بثبات قلبي اللي سايق ماشية وراه ما هو ده اللي رايق عايشة بعافية ومش بالعافية مزاج لايق عليا