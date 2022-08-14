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أغنية عيشها بعافيه نانسي عجرم مع بابلو تكسر الارقام القياسيه بعد يوم واحد فقط من طرحها

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رياض -احمد صلاح- حققت أغنية "عيشها بعافية"، التي جمعت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، ومطرب الراب ​مروان بابلو​ أول مليون مشاهدة بعد أن طرحها الموزع الموسيقي ​حسن الشافعي​ عبر قناته على يوتيوب.

حاجة مش عادية خطوتي مش هيا هيا مظبوطة ظبطة على الدقات

مش تقليدية easy وده الحلو اللي فيا ع ال Beat ماشية كده بثبات قلبي اللي سايق ماشية وراه ما هو ده اللي رايق عايشة بعافية ومش بالعافية مزاج لايق عليا

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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