

انت الان تتابع خبر صدمة قوية للجمهور بعد نشر أول صورة لشاكيرا مع ولديها بعد إنفصالها عن جيرارد بيكيه. والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- رغم مشاكلها القضائية التي تلاحقها في اسبانيا حيث ادعت عليها السلطات بتهمة التهرب الضريبي، اخذت النجمة العالمية ​شاكيرا​ بعض الوقت للاستمتاع مع ولديها ميلان وساشا في لوس انجلوس في الولايات المتحدة.

اصطحبت شاكيرا ولديها لحضور مباراة بايسبول لفريق الدودجرز. تصورت النجمة مع ولديها وثلاثة من اعضاء فريق الدودجرز وشاركت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي معلقة: " شكراً لـDodger لجعل ولَدَي يشعران وكأنهما في وطنهما". انها الصورة الاولى لشاكيرا برفقة ولديها منذ انفصالها عن نجم كرة القدم ​جيرارد بيكيه​ الذي حصل في شهر حزيران / يونيو الماضي ويبقى ان يتفقا على حضانة ولديهما.