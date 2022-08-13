انت الان تتابع خبر.محمد رمضان وما فعله بحفله الأخير بالساحل الشمالي لم يكن بالحسبان وصدم الجميع بالشخصية الذي ظهرت معه بالحفل ولم تفارقه.. لن تتوقع من هو؟ والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- اثار الفنان محمد رمضان الجدل، في حفله الذي أحياه ليلة الجمعة بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، بحضور جماهيري كامل العدد.

اثار الفنان محمد رمضان الجدل، في حفله الذي أحياه ليلة الجمعة بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، بحضور جماهيري كامل العدد.

حيث ظهر محمد رمضان في الحفل مع شبيهه، الذي حرص على التواجد معه على المسرح أمام الجمهور، كما ظهر خلال الحفل بملابس شخصيته في مسلسل الجديد الذي يحمل اسم العمدة

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