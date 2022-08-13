انت الان تتابع خبر فنان شهير يفجر ويكشف عن حجم معاناته في الوقت الحالي.. ويفضح زملائه الفنانين بينهم عادل إمام الذي تركه وحيدًا.. صورة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يبدو أن الفنان المصري العظيم عادل إمام، قد انشغل بموهبته، وشهرته الكبيرة على صعيد مصر والعالم العربي، وترك صديقه الذي حقق له الكثير من النجاح وحيدًا.

وقال صاحب المشهد الشهير بمقولة ”لا بد أن يدخل بها“، في مسرحية ”الواد سيد الشغال“ بطولة الزعيم عادل إمام، ”حياتي انتهت وبقيت عيان ومريض ونايم على طول في البيت وصحابي وزملائي مبيزورينش. منهم لله“.

واستعاد نعيم قاسم البالغ 85 عاماً، ذكرياته مع الفنانة سهير البابلي في مسرحية ”ريا وسكينة“، وكذلك دور المأذون الذي قدّمه في ”الواد سيد الشغال“ ومقولته الشهيرة في تلك المسرحية.

جاء ذلك في الفيديو الدعائي لأولى حلقات الموسم الجديد من برنامج ”واحد من الناس“ الذي يعرض على قناة الحياة، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، حيث تحدث نعيم عيسى، عن مرضه، وعن خلافه مع عادل إمام وشادية وحكايته مع سهير البابلي ووجه كلمة للفنانين الذين لا يسألون عنه.