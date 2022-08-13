انت الان تتابع خبر زوجة عشيق ريم الرياحي تفاجئ الجميع وتظهر في القضية... لن تصدق كيف علقت على الحادثة. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وقال منير بن صالحة: "إطلاق سراح ريم لا يعني غلق الملف طالما أن هناك طرفين في القضية (كلاهما متزوج)، ما يعني أن إسقاط طرف متضرر منهما لا يكفي لتبرئة الطرف المتهم"، في إشارة إلى تنازل زوج الرياحي المخرج مديح بلعيد عن دعوى الزنا بحقها.

وأضاف: "أسقطت قضية واحدة بحق ريم، التي لا تزال بصدد الملاحقة القضائية استناداً إلى دعوى الطرف الثاني المتضرر، وهي زوجة عشيقها".

وأوضح أن "موكله أصبح هو المتهم الرئيسي استنادا إلى دعوى زوجته ضده، وأن الفنانة الرياحي أصبحت شريكة له في الاتهام، لأن الملف لا يخصها وحدها فقط وإنما تحرك من جهة أخرى ولا إسقاط فيه“، معتبرا أن ”تبرئة منوبه ستعني آليا تبرئة الممثلة ريم".

وذكرت تقارير إعلامية أن بلعيد نصب كميناً لزوجته وعشيقها، حتى تمكنت الشرطة من القبض على الأخيرين.

وأوضحت التقارير أن النيابة العامة أوقفت الفنانة وعشيقها بتُهمة ارتكاب جريمة الزنا، ثم أخلت سبيل الرياحي بعد تنازل بلعيد، وأبقت على حجز العشيق بسبب العثور على مواد مخدّرة في دمه.