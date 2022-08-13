الإعلان عن وفاة الممثلة الأمريكية آن هيش آثر حادث سير مروع

الرياض - محمد الاطلسي -

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� اليوم السبت 13 أغسطس 2022 الإعلان في كاليفورنيا عن وفاة الممثلة الأمريكية آن هيش وذلك بعد أسبوع على نقلها إلى المستشفى في حال خطرة بعد تعرضها لحادث سير في لوس أنجلوس. وقالت الناطقة باسمها هولي بيرد، لوكالة فرانس برس، إنّ الممثلة آن هيش، وبعدما تعطلت وظائفها الدماغية تماما، "أُعلنت وفاتها رسمياً على ما ينص قانون ولاية كاليفورنيا"، مضيفة أنّ قلبها بقي يعمل بواسطة الأجهزة لتسهيل عملية التبرع بأعضائها. من جانبها، قالت عائلة هيش في بيان مشترك "خسرنا اليوم ضوءاً مشعّاً وروحاً لطيفة وسعيدة وأمّاً مُحبّة وصديقةً مخلصة"، بحسب فرانس برس. وقال نجلها هومر لافون في بيان منفصل "خسرنا أنا وأخي أتلاس والدتنا"، مضيفاً "آمل في أن تكون تحررت من الألم الذي كانت تعانيه". وكانت هيش، البالغة من العمر 53 عاما، دخلت في غيبوبة نتيجة تعرّضها لإصابات بالغة في الدماغ جراء حادث سير كبير تعرضت له في الخامس من أغسطس الجاري. وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينات القرن الماضي من أبرزها "6 دايز، 7 نايتس" و"دوني براسكو"، واشتهرت في دور أدّته في مسلسل "أناذر وورد" وحازت بفضله جائزة "داي تايم إيمي" سنة 1991.