لن تصدق ماذا قالت الفنانة نادين نسيب نجيم على الجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة

الرياض - محمد الاطلسي -

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�تبرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ أن الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة" سيتغلب على الجزء الذي سبقه. ومن خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن ردة فعلها عندما قرأت سيناريو وحوارات المسلسل، لم تتمكن من صبط ضحكتها، بسبب الكوميديا الطاغية في الأحداث. وقالت: "بس بدي قول شي و عادة ما بحكي كتير تفاصيل بس ما قادرة خبّي انا و عم بقراه صالون زهرة عم بضحك لوحدي عم بتخيل شو رح يصير نحنا وعم نصور هههههه كل نهفة اقوى من التانية". يُذكر أن نادين كانت قد أعلنت عن وجود جزء ثاني من مسلسل "صالون زهرة" مؤخراً، كما أعلنت الشركة المنتجة صبّاح إخوان أن الجزء الثاني من "صالون زهرة" سيضم أبطال الجزء الأول. وهو من إخراج جو بو عيد ومن بطولة نادين نسيب نجيم، ​​معتصم النهار​​، ​​طوني عيسى​​، ​​كارول عبود​​، و​​نقولا دانيال​​، ​فادي أبي سمرا​، ​زينة مكي​، نهلا داوود، ​مجدي مشموشي​، نوال كامل، ​​جنيد زين الدين​​ و​أنجو ريحان​.