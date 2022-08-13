انت الان تتابع خبر عائشة بن أحمد وميرهان حسين تتنافسان لتصدر الترند بحركات مخلة وملابس مكشوفة وصورهن تثير الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يحرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت نشرت ميرهان حسين مجموعة من الصور وعلّقت عليها قائلة: "طفلة بريئة".

كما ظهرت ميرهان في الصور مرتدية مايوه باللون البني عارٍ من منطقة الظهر والجانبين ونظارة شمسية سوداء وتركت شعرها منسدلًا على ظهرها.

وتعاقدت ميرهان حسين على بطولة مسلسل "الونش" أمام النجم محمد رجب.

ويأتي مسلسل "الونش" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، وبطولة محمد رجب ومحمود عبد المغني وإيهاب فهمي ومنة فضالي.

كما حظيت صور عائشة بن أحمد، الفنانة التونسية الشهيرة، بتفاعل واسع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تتسم به من جرأة واختلاف.

ونشرت الفنانة عائشة بن أحمد مؤخرا عدة صور جديدة لها من عطلتها الصيفية بإطلالة أنيقة، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة، وهي تستمتع بعطلتها على الشاطئ في تونس، ونالت صورها تفاعل كبير من متابعيها.

كما ظهرت في صور أخرى باللون الأبيض والأسود، وهي ترتدي المايوه، الأمر الذي دفع عدد من المتابعين لتوجيه انتقادات حادة لها.