انت الان تتابع خبر الفنان اللبناني وليد توفيق يعبر عن ندمه على الغناء وهذا هو السبب ..والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أكد الفنان اللبناني وليد توفيق ، على أهمية فصل الفن عن السياسة ، موجهاً انتقاده لتدخل بعض الفنانين اللبنانيين بالسياسة، بقوله : "لا يمكن لفنان أن يغني للحب والعشاق وهو يشتم الطرف الآخر المختلف معه، فهناك نوع من التناقض".

وعبر الفنان اللبناني ، خلال مقابلة له ، في برنامج "شو القصة"، على قناة "لنا" السورية ، عن ندمه الكبير على غنائه للشخصيات السياسية بشكل مباشر.

وأشار أنه يعتز بتجاربه الغنائية التي تخص الأقطار العربية، إلا أن أمر الغناء للسياسي شيء مختلف.

ولفت توفيق لموجهته الكثير من الصعوبات في حياته ، في الجانب الشخصي والفني والوصول للشهرة الذي قال : إن تحقيقها كان صعباً للغاية في وقت لم يكن فيه الإعلام يتمتع بالقوة كما اليوم.

ودعا الفنان اللبناني ، الشباب لـ ضرورة الاهتمام بالتعليم حتى في ظل امتلاك الموهبة الفنية ، ذاكرًا أنه ندم كثيرًا بسبب عدم اهتمامه منذ صغره بتعلم اللغات الأجنبية ، وفقد بسبب هذا فرصة شهرته عالمياً.

وكشف توفيق عن بعض أعمال الغنائية الجديدة قريباً ، وذكر منها أغنية "مجرد سؤال"، مضيفاً أنه يتم التحضير لفكرة عمل فيلم وثائقي عن مسيرة توفيق من إنتاج منصة "شاهد"، وكذلك أغنية جديدة من ألحانه ، بصوت الفنان المصري هاني شاكر.