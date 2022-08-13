انت الان تتابع خبر هذا الطفل أصبح أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية.. و أكثر الممثلين العرب شهرة وأكثرهم وقوفاُ أمام الكاميرا.. لن تصدق من يكون؟ والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعرب الزعيم عادل إمام في وقت سابق عن دهشته من صورة انتشرت له عبر المواقع الالكترونية تحت عنوان “عادل إمام وهو طفل”.

وأكّد “الزعيم” أنّه لم يشاهد الصورة من الأساس ولا يعرف عنها شيئاً لأنه ببساطة لا يستخدم الانترنت ولا يملك حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ممازحاً: “وهما جابوا صورتي منين وأنا طفل؟”.

يذكر أنّ صورة لطفل صغير انتشرت قبل سنوات عبر الانترنت حاملةً عنوان “ شاهد عادل إمام وهو طفل”، ما أدّى إلى سيل من التعليقات التي استبعدت أن تكون صورة الفنان المصري.

وعلّق البعض أنّ الصورة التي تظهر بالأبيض الأسود تتميّز بتقنية لم تكن متوافرة في طفولة عادل إمام، علماً بأنّه من مواليد 1940.