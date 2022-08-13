انت الان تتابع خبر "وروني هتعملوها الزاي" أحمد العوضي يتحدى طارق العريان ونيكول سعفان ورد فعل غير متوقع من الفنان بعد ما خسر الرهان والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تَحَدّى النّجم أحمد العوضي صَديقه المُخرِج طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان في أن يستطيعا تلبية طلبه بعد انتهائه من تمريناته في صالة الألعاب الرياضية وبذله مجهوداً شاقاً في التمرين في أن يجهزا طعاماً يأكله.

ونَشَرَ أحمد العوضي فيديو عبر حِسابه الرسمي على «إنستغرام»، أطلق من خلاله تحدياً للثنائي الفني «تيتو ونيكول» قائلاً: «أنا سمعت إن طارق العريان ونيكول سعفان عاملين موقع جديد... بيقولوا إن الموقع بيعمل وصفات أكل جديدة ومختلفة».

وأضاف «البلدوزر» العوضي: «إنا بتحداكم إن البلدوزر عايز ياكل أكلة بعد التمرين، بس يكون فيها كربوهيدرات وبروتين، وتكون مختلفة عن الأكلات اللي واحد متعود ياكلها».

واختتم النجم أحمد العوضي، زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، حديثه قائلاً: «وريني يا تيتو (طارق العربان) ويا نيكول (سعفان) الموقع هيعملها لي إزاي؟... أنا بتحداكم».

وفور إذاعة الفيديو استجاب العريان ونيكول سعفان وأرسلا إليه طبقاً ممتلئاً عن آخره بالمعكرونة والكفتة على الطريقة الشامية ليثني على مكونات الطبق المتكاملة، ويكسبان الرهان.

جدير بالذكر أن المخرج المصري طارق العريان احتفى بذكرى ميلاد عارضة الأزياء نيكول سعفان صاحبة الـ24 ربيعاً في شهر مارس (آذار) الماضي، ونشر صورة لها مع تعليق: «عيد ميلاد سعيد... أنت الحظ»، ليفسّر رواد مواقع التواصل الكلمات بأنه إعلان رسمي للارتباط.