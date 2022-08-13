انت الان تتابع خبر جعلها التخسيس من بين أجمل نساء العالم..شاهد الصور المدهشة والمفاجئة للنجمة التركية مريم أوزرلي قبل وبعد التخسيس والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- نشرت مواقع صحافية ، صورًا للفنانة الممثلة التركية الشهيرة "مريم أوزرلي" ، بمناسبة عيد ميلادها ، الذي يصادف ، 12 آب – أغسطس الـ 39.

وأشارت المواقع الصحافية ، في صور أورزلي ، للتغير الذي طرأ عليها ، في الفترة الأخيرة ؛ نتيجة نقص وزنها الزائد ، بعد عملية تخسيس أجرتها الممثلة التركية.

وقارنت المواقع صور "أورزلي" قبل وبعد التخسيس ، والتي دخلت قائمة مابين أجمل نساء العالم. ، بعد العملية ، وظهرت بشكل جميل.

وبحسب مجلة الجميلة ، فإن مريم اكتسبت الكثير من الوزن في دورها البطولي في مسلسل "حريم السلطان"، حيث اشتهرت بالسلطانة هيام وجسمها الممتلىء قبل أن تجري عملية التخسيس.