انت الان تتابع خبر خمن من يكون هذا الطفل الذي في أحضان والدته.. أصبح اليوم من أشهر الفنانين و أحد أبطال باب الحاره!. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- نشر النجم السوري مصطفى الخاني الذي عرف بدور النمس في مسلسل “ باب الحارة ” صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهر فيها بأحضان والدته الراحلة "ليلى" عندما كان طفلاً صغيراً.

الصورة التي نشرها الخاني جاء بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشرة لرحيل والدته حيث انها توفيت بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر تموز / يوليو في العام 2004.

وقال الخاني في تعليقه على الصورة: "كل ما بشتقلك بقطف من السما نجمة... وعلى قد ما اشتقتلك صارت السما عتمة 31/7/2004..... 31/7/2022.... أمي ليلى في ذكرى رحيلك.. لك الرحمة ولذكراك المجد وعلى روحك السلام ".

وتفاعل عدد كبير من متابعي مصطفى مع الصورة وتمنوا لوالدته الرحمة والمغفرة.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم يعلن الخاني عن مشروعه للموسم الدرامي الرمضاني 2023 وكان مصطفى الخاني غاب عن الموسم الرمضاني الفائت للموسم الثاني على التوالي بعد اعتذاره عن العديد من الأعمال فقد كان متفرغاً لكتابة وتحضير مشروعه الخاص وهو مسلسل من فكرته بدأ بكتابته منذ حوالي عام مع ورشة سيناريو، حيث كان برفقته ثلاثة كتاب من الكتاب المعروفين والآن وصلوا إلى المراحل النهائية من الكتابة، وهذه التجربة الأولى له على صعيد الكتابة والإنتاج.