بعد وفاتها بشكل مفاجئ... كلمات حزينة ومبكية لـ

انت الان تتابع خبر بعد وفاتها بشكل مفاجئ... كلمات حزينة ومبكية لـوالان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- لينا الهاني البلوجر البنانية التي انتشر خبر وفاتها خلال الساعات القليلة الماضية تحولت إلى تريند، لتعمل عليها محركات البحث في جوجل من أجل الحصول على معلومات عن لينا الهاني بعد تعرضها لحادث سير أليم أمس في الكويت. ووفق وسائل إعلام، فإن طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل لينا الهاني البلوجر اللبنانية إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أن لينا الهاني فارقت الحياة على الفور.

لينا الهاني وتعتبر لينا الهاني من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الكويت، ولديها عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا، تبلغ من العمر 34 عامًا، ولديها طفلتان

آخر ما نشرته لينا الهاني أما آخر ما نشرته على حسابها الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي صورة لها من حفل حضرته قبل ساعات قليلة من وفاتها، فيما علق متابعون، معربين عن صدمتهم بخبر وفاتها وعدم تصديقهم له.

رثاء ابنتيها ونعت ابنتيها "ليا ولاميتا قانصو" والدتهما اليوتيوبر اللبنانية لينا الهاني؛ حيث نشرت لاميتا الابنة الصغرى، مجموعة من الصور التي جمعتها ووالدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والمقاطع القصيرة "إنستجرام" وعلقت عليها بعبارة "ارقدي بسلام يا أمي".

لينا الهاني ومن جانبها نشرت "ليا،" الابنة الكبري، أيضا عدة صور جمعتها مع والدتها الراحلة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكتبت عليها عبارات حزينة قالت فيها "اسمحوا لي أن أخبركم جميعًا عن الملاك الذي طار إلى الجنة، ماما، أتمنى أن أتمكن من إرسال رسالة نصية إليك مرة أخيرة وأخبرك أنه يجب أن تكوني الأكثر فخرًا بنفسك".

لينا الهاني وأضافت لاميتا قائلة: "لأنك منحتني لاميتا أسعد حياة وذكرى أم مدهشة.. أنت معروف أنك محبوبة من قبل الكثير من الناس، كنت أنتظر اللحظة التي أراك فيها وأعانقك مرة أخرى".

وتابعت: "لقد كنتِ ملاكًا منذ اليوم الأول، ورأيتك تذرفين الدموع من أجلنا، وتعملين من أجلنا، في أسوأ أيامي، جلست ونمت بجواري.. أنت الشخص الأكثر راحة الذي يمكن أن يتخيله الإنسان في حياته".