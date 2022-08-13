انت الان تتابع خبر بيكيه يقهر شاكيرا بما فعله مع حبيبته الجديدة…والنجمة العالمية تلقنه درساً في الأدب.. لن تصدق ما حدث؟ والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- كشفت تقارير صحافية أجنبية عن تطور جديد في العلاقة بين بيكيه وشاكيرا بعد ظهرو تفاصيل عن حبيبته الجديدة التي ارتبط بها بعد انفصاله عن النجمة العالمية

تقارير أجنبية كشفت أن بيكيه ارتبط بفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً كي يقهر شاكيرا بعد انفصالها عن وأن حبيبته الجديدة هي تعمل معه في قسم العلاقات العامة

وفي وقت لم تظهر هوية الفتاة التي ارتبط بها نجم كرة القدم حتى اللحظ التقطت عدسات الكاميرا النجمة العالمية شاكيرا وهي في المطار

وكانت شاكيرا برفقة ولديها تغادر البلاد بعد أن تم نشر مؤخراً أن بيكيه يمنعها من أخذهما بعيداً عنه وهو يحارب من أجل الحصول على حضانتهما

واعتبر هذا التصرف من قبل شاكيرا رداً قاسياً على بيكيه بعد اعلان ارتباطه حيث لقنته درساً بأنها تستطيع أخذ أولادها إلى الخارج

واللافت في الموضوع أن بيكيه أصغر من شاكيرا بـ 10 سنوات وعندما اختار حبيبة جديدة كانت تصغره بـ 12 عاماً وكأنه يوجه رسالة إلى أم أولاده

يبدو أن النجمة والمغنية العالمية شاكيرا ليست على ما يرام بعد الأزمات التي تمرّ بها مع أولادها، حيث بدا هؤلاء يائسون جدًّا.

في التفاصيل، منذ أسابيع قليلة أعلنت شاكيرا انفصالها عن جيراد بيكيه، بعد علاقة استمرت نحو 12 عامًا، أنجبا خلالها طفلين، وانتشرت على السوشيال ميديا أخبار تفيد اتهامها بالتهرب الضريبي.

وأفادت صحيفة “الباييس” الإسبانية، في وقت سابق، بأن مدعيًا عامًا طالب بمعاقبتها بالسجن 8 سنوات، بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريباً.