اتفرج – مي سليم نزلت البحر ببجامة النوم الشوت

انت الان تتابع خبر اتفرج – مي سليم نزلت البحر ببجامة النوم الشوتوالان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- شاركت الفنانة والمغنية مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي سليم أثناء قضاء عطلتها الصيفية وهي ترتدي بيجامة نوم شوت مكشوفة الصدر والأفخاذ في البحر أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على تغطية شعرها بقبعة وضعت طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وحظت الصورة باعجاب الكثير من جمهور الفنانة وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل الشمس عملت شغل جامد معاكي- ما أجملك – الصيف وجماله- انت عسل يا مي