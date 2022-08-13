انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده مبقاش عندها أي محظور بـالأسود المكشوف والمخرم في الساحل الشمالي والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- قامت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، بنشر صورة جديدة لها عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والظهر مع ارتداء أكمام من نفس اللون أيضا والشفافة، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وكانت هذه الصورة من الساجل الشمالي حيث تقضي عطلتها الصيفية صحبته ابنتها عزة مجاهد ومجموعة من أصدقاء، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بتطبيق انستجرام وهي تقوم سيارتها قرب البحر ومعها انبتها.