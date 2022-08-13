بالصور.. قمر اللبنانية مع ابنتها لأول مرة.. خلفتها من غير زواج

انت الان تتابع خبر بالصور.. قمر اللبنانية مع ابنتها لأول مرة.. خلفتها من غير زواجوالان مع التفاصيل

صور قمر اللبنانية مع ابنتها لأول مرة على فيس بوك

رياض -احمد صلاح- قامت الفنانة قمر اللبنانية بنشر صور لها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مع ابنتها الوحيدة في أول ظهور لها، وهي التي انجبتها بدون زواج، وتفاعل مع الصور الكثير من متابعيها.

ونشرت قمر اللبنانية الصور الخاصة بها مع ابنتها ولم تعلق عليها، ولكنها استخدمت رمز الوجه المبتسم بشوق ومحبة، وذلك تعبيراً منها على حبها إلى ابنتها التي انجبتها بدون زواج، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين لها.

انجاب قمر اللبنانية بدون زواج

وأعلنت الفنانة قمر اللبنانية لاول مرة عن هوية والد أبو ابنتها لونان وهذا بعد أن تم اتهامها بالإنجاب بدون زواج، ونشرت على انستجرام صورة من جواز السفر الأمريكي الخاص بأبنتها، وعلقت قائلة “هنيئاً للمظلوم اللي عند ربه بريء، لكل الناس اللي عم يحكو ويكبو حكي شمال ويمين ويقول عني حكي طالع نازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش معروف مين والدها”.