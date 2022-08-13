بالفيديو.. أنغام وأحمد سعد في وصلة رقص بالساحل الشمالي.. اتفرجوا ومتعوا عنيكم

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أنغام وأحمد سعد في وصلة رقص بالساحل الشمالي

رياض -احمد صلاح- قام الفنان أحمد سعد بإحياء حفل في الساحل الشمالي وحضره عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم الفنانة أنغام، وتعد من أكثر الاشياء التي لفتت انظار الجميع إليهم، وهي من اكثر الحفلات التي أقبل عليها الجميع.

وحرص الفنان أحمد سعد على الترحيب بالنجمة أنغام وطلب منها أن تصعد على المسرح، وقدموا سوياً وصلة رقص على أغنيتها الشهيرة “أساميك الكتيرة”، وهذا وسط التصفيق الحار من قبل الجمهور الذين حضروا الحفل، وقد سعد في الحفل الكثير من الأغاني المميزة ما بين الجديدة والقديمة، ومن أبرزها أغنية الملوك وهي التي تفاعل معها كل الحاضرين، واستمر الحفل للساعات الأولي من صباح اليوم التالي.