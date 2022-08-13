هل عادت ياسمين صبري لزوجها أحمد أبو هشيمة

الرياض - محمد الاطلسي -

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�رت النجمة ياسمين صبري صورة جديدة لها وهي تجلس في أحد الأماكن على البحر، ولم تكن تتوقع الجدل الذي سيثار حولها بسبب هذه الصورة. ظهرت ياسمين صبري في الصورة وخلفيتها ستائر بيضاء والبحر وهو نفس المكان الذي ظهر فيه زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة منذ أيام، مما زاد التكهن حول علاقتهما وإن كانت الحياة الزوجية بينهما من جديد أم أنها صورة قديمة أم مجرد صدفة تواجدهما في نفس المكان في أوقات مختلفة. وكانت الشائعات انتشرت مؤخرا حول عودة ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة، بعد ظهورهما في حفل النجم عمرو دياب، الذي أقيم في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي منذ أيام، ولكن كلاهما لم يؤكدا أو ينفيا الخبر. يذكر أن خبر ارتباط ياسمين صبري وأبو هشيمة انتشرت بسبب صور مثل هذه، ففي 3 مارس 2020، نشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على Instagram، صورة وهي تستمتع بوقتها في أحد الأماكن الطبيعية ‏المحاطة بالجبال، مرتدية نظارة شمس سوداء، وفي هذه النظارة ظهر انعكاس رجل يرافقها في نفس المكان، مما جعل متابعيها ‏يربطون بين الانعكاس وبين صورة أحمد أبو هشيمة.‏ بعد هذه التكهنات لم تخرج ياسمين صبري في الحال لتؤكد أو تنفي حقيقة الارتباط بينها وبين أبو هشيمة، وفي الخميس 12 مارس، نشر أحمد أبو هشيمة عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على Instagram، صورة ويده ‏ممسكة بيد سيدة زين أصابعها خاتم ماسي، وارتدت في يدها مجموعة من الأساور التي كشفت شخصيتها على الفور، لأنها مجموعة ‏مميزة تعود لصاحبتها ياسمين صبري.‏ وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا زواجهما في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها، وفي مايو 2022 أعلنا طلاقهما.