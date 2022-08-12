تعرف إلى الوجة الإعلاني لعطر سوفاج ديور للرجال؟ وكم بلغ قيمة التعاقد معه لتصوير الإعلان؟

الرياض - محمد الاطلسي -

اقرأ أيضاَ :

�فت مجلة TMZ الأمريكية أن النجم العالمي جوني ديب وقّع عقداً جديداً مع ديور؛ ليكون مجدداً الوجه الإعلاني لعطر سوفاج من ديور للرجال. وبحسب مجلة "دايلي ميل"، فإن جوني ديب كان الوجه الإعلاني للعطر عام 2015، وكان حينها سوفاج العطر الأكثر مبيعاً في العالم، وقد زاد الطلب على العطر بعد جلسات المحكمة بين جوني ديب وطليقته آمبر هيرد. وبعد أن فاز جوني ديب بالقضية في يونيو، قامت ديور ببث إعلان Depp's Sauvage في أوقات الذروة على قناة Fox، وفقاً لـ TMZ، وثم أعادت التعاقد معه بملايين الدولارات؛ ليكون الوجه الإعلاني. وبالفعل، نشر حساب ديور الرسمي على إنستغرام صوراً ومقاطع فيديو للنجم جوني ديب خلف الكواليس في إحدى حفلات موسيقى الروك التي أقامها في باريس مؤخراً، التقطها له المصور غريغ ويليامز، خاصة بديور. وأرفقت الصورة بتعليق كتب فيه : "لا يعرف الخوف ولكنه إنسان، تماماً مثل سوفاج". وتأتي هذه الأخبار والنجاحات في حياة جوني ديب، في الوقت الذي تصارع فيه طليقته آمبر هيرد للخروج من أزمتها المالية. فقد ذكرت مجلة "ماركا" الإسبانية أن آمبر هيرد قد وجدت نفسها غير قادرة على دفع غرامة عقوبة تشهيرها بجوني ديب، ولم تتمكن من إيجاد مصدر تؤمّن من خلاله الأموال؛ فلجأت إلى إعلان إفلاسها؛ حيث رفعت دعوى إفلاس في 21 يوليو/ تموز 2022 في محكمة فرجينيا. كما باعت آمبر هيرد منزلها بكاليفورنيا بمليون دولار، بعد أن كانت قد اشترته بـ570 ألف دولار عام 2019. وقد ورد في التقرير أن المنزل لم يدخل سوق العقارات؛ بل بِيع بشكل مباشر وبمبلغ 1.05 مليون دولار، ويتضمن المنزل 3 غرف نوم و3 حمامات.