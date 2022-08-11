انت الان تتابع خبر"أعاني كثيرًا من الحروب ضدي" الفنانة التونسية لمياء جمال تعلق على أداء أصالة نصري بأغنية "كيفوكيم" بتعليق صادم وغير متوقع(فيديو). والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وصفت الفنانة لمياء جمال ، نطق أصالة نصري للغة الكردية، بالخطاء ، بعد أداء الأخيرة لـ أغنية "كيفوكيم" على ذات اللغة في تجربتها الأولى.

وقالت الفنانة لمياء: "عادي لو ما عرفت نطق الكلمات بالشكل المطلوب، بالنهاية هذا فن"

وأرجعت جمال ، خطأ النطق بعدم ادراكها هوية الملحن الأساسي، معلقة بالقول: "لا بد أن ما حدث هو مجرد سوء تفاهم".

وأشارت أنها لا تحبذ انتقاد أصالة لأدائها الأغنية ، معبرة عن ستغرابها من الهجوم الذي تعرضت له أصالة عند تأديتها للأغنية "كيفوكيم.

ولفتت أنها سبق أن خاضت بنفسها هذه التجربة منذ حوالي خمس سنوات ، معبرة عن شكرها للفنانة أصالة لخوضها هذه التجربة وساهمت بانتشار أغنيتها، بقولها: "بشكر أصالة لأنها شهرتني أكثر، وساهمت بانتشار أغنيتها التي أديتها. أنا بحبها كثيرا".

وتحدثت الفنانة لمياء عن تعرضها لحروب تشن ضدها من المقربين والمحيطين بها ، بقولها "أعاني كثيرا من الحروب التي تشن ضدي من أقرب المقربين، إلا أن اليأس لن يعرف طريقه إلي وأحاول جاهدة المضي قدما وتحقيق نجاحات متتالية في مسيرتي".

وأكدت أنها تفكر جدياُ بتغيير اسمها ليصبح "كلثوم" تيمنا باسم جدتها الراحلة التي تمنت عليها اتخاذ هذه الخطوة،

وكشفت أنها حاولت تغيير اسمها بهذا الأمر خلال مشاركتها في برنامج "ذا فويس" إلا أنه لم يسمح لها بذلك.

وبالعودة إلى اغنية “كيفوكيم” والتي تعد

من التراث الكردي والفولكلور الكردي الأصيل ، وغنتها الفنانة التونسية لمياء جمال قبل خمس سنوات ، وأعادت الفنانة أصالة لتأديتها ذات الأغنية في ألبومها الأخير.