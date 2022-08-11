حسن شاكوش يعلن شروط تعجيزية لموصفات فتاة أحلامه ...أريدها بعد 20 عام بهذه الصورة

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رياض -احمد صلاح- كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن مواصفات زوجته المستقبلية، مؤكدا أنها لابد أن تكون مثل والدته وليست مثل بنات تيك توك.

واعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لصناع أغنية "حاجة مستخبية"، والنجم محمد حماقى، بعد الأزمة التى أثيرت حول لحن الأغنية، وكتب حسن شاكوش، في تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أنا طالع عشان اعتذر وأتاسف لأخويا وصديقى الملحن العبقرى مدين.. أنا كنت فاهم غلط واتضحلى الحقيقة إن لحن أغنية (حاجة مستخبية) اللى من إبداعه فعلا مش زى منا كنت معتقد".

وأضاف: "عشان كدة كان لازم أطلع وأدى الحقوق لأصحابها واعتذر عن اللى صدر منى.. شكرا ليكم وأتمنى محدش يزعل منى سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقى".

وكان الملحن مدين، أعلن حذف أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، والتى كانت قد حققت ملايين المشاهدات خلال 3 سنوات، حيث يتشابه إلى حد كبير لحن أغنيتى "بنت الجيران"، و"حاجة مستخبية"، حيث غنى حماقى الأخيرة فى عام 2014، وحققت أيضا نجاحا كبيرا.