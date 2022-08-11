جوني ديب يوقع عقدًا جديدًا مع يوقع عقد جديد مع ديور لن تصدق كيف سببت ازمه امبر هيرد مع طليقها بارتفاع ارباح الشركه ديور لانتاج العطور الفاخره

ونشر حساب شركة "ديور " على "مواقع السوشيال ميديا" صوراً للممثل "جوني ديب" في إحدى حفلات موسيقى الروك التي أقامها في باريس ، مرفقة الصور بتعليق: "لا يعرف الخوف ولكنه إنسان، تماماً مثل سوفاج".
وأفادت المصادر ، أن "جوني ديب" جدد العقد ، الذي بدأ عام 2015 ، لـ مبلغ ضخم يتألف من سبعة أرقام من دون الكشف عن الرقم الحقيقي لهذا العقد الذي من المتوقع أن يدر الكثير من الأرباح على الشركة ، ناقل الخبر موقع "فوشيا".
وذكرت المصادر أن شركة "ديور" قامت بدعم "جوني" منذ بدء أزمته مع طليقته آمبر هيرد، وحققت مكاسب كبيرة ، ما تسبب في ارتفاع مبيعات عطر "Sauvage" ليصبح واحدا من أكثر العطور مبيعًا على شبكة الإنترنت وزيادة سعرها ما بين 3 ثواني.
وأتى توقيع "جوني" مع شركة "ديور" في ظل استمرار معركته القضائية ، مع آمبر هيرد ، وكان قد خضع ، لجلسة تصوير مع المصور غريغ وليامز ، وأختار إطلالة ملفتة تناسب مع الإعلان الخاص بعطر "sauvage".
الجدير بالذكر أن الممثلة آمبر هيرد ، رفضت أي تسوية مع الطعن على الحكم ضدها ، بعد إعلان إفلاسها رسمياً وبيع منزلها، لمواجهة الرسوم القانونية.