انهيار تامر حسني بالبكاء مباشرةً على المسرح في الأردن.. لن تصدق ما حصل معه!!

انت الان تتابع خبرانهيار تامر حسني بالبكاء مباشرةً على المسرح في الأردن.. لن تصدق ما حصل معه!! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- اثار بكاء النجم المصري الشهير تامر حسني، على المسرح في مهرجان جرش في الأردن، ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان المصري تامر حسني وهو يبكي بشدة على المسرح في حفله الذي احياه مؤخراً في الاردن ضمن مهرجان “جرش”.

وبدى تامر في الفيديو وهو يضع يده على عينيه ويبكي بشدة بسبب تأثره من تفاعل الجمهور الكبير معه الذي كان حاضراً في الحفل، وذلك وسط تصفيق حار من قبلهم.