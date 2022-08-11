انت الان تتابع خبر اتفرج صور حفل زفاف شاهين تفاجئ الجمهور وتخطف الترند من مروان بابلو وأغنيته حلال والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يبدو أن الصدفة تلعب دورا مهما فى تنافس نجوم الراب مع بعضهما البعض، فبدون مجهود خطف مطرب الراب شاهين الترند من مروان بابلو والذى تصدره، بسبب أغنيته "حلال"، حيث جاءت صور حفل زفاف شاهين لتخطف الترند وتتصدر المشهد.

واحتفل مغنى الراب شاهين بزفافه أمس الثلاثاء بعد أقل من عام على إعلان خطبته، حيث أقام حفل زفاف بسيط فى أحد فنادق القاهرة واقتصر الحضور على الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين.

شاهين يعد من أحد أبرز مغنيى التراب فى الساحة الغنائية فى الفترة الأخيرة، وحظى بشعبية كبيرة بسبب نوع أغانيه المختلفة عن غيره من جيله، وحظيت أغانيه بانتشار كبير خلال الفترة الماضية، أبرزها أغنية "سيرى" التى طرحها ف 25 يونيو من العام الماضى، وتخطت حاجز الـ24 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وأحيا شاهين حفلا غنائيا يوم 21 يوليو الماضى بالعلمين الجديدة بحضور عدد كبير من جمهوره من الشباب، وقدم شاهين عددا كبيرا من أغانيه منها "فلوريدا"، "رقص مال"، "شيراتون" و"نهاية العالم" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وخاض شاهين تجربة التمثيل هذا العام من خلال مسلسل "سوشيال" المكون من 15 حلقة والذى تم عرضه على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وجيهان خليل، وتامرفرج، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وفرح الزاهد وآخرين.