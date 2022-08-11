انت الان تتابع خبر ماذا طلب الجمهور من النجم العراقي كاظم الساهر في حفل دار الأوبرا المصرية ..لن تصدق كيف كان رده والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أحيا الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر ، حفلاً غنائياً ، في دار الأوبرا المصرية ، مقدماً مجموعة من أغانيه المشهورة ، الحديثة والقديمة.

وخلال الحفل الجماهيري ، أشار الحاضرون ، لكاظم الساهر لتقديم إحدى أغانيه الشهيرة "أنا وليلى".

وتلقت الجماهير الرد على طلبهم ، بطريقة مازحهم فيها الموسيقار بطريقته قائلًا:"ما في ليلى الجو حر.. انتم ما مليتم من الأغنية". الا أنه لبى طلبهم وقدم الأغنية ، بطريقة مذهلة.

وحظيت دعابة الفنان كاظم الساهر ، بتفاعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، على روحه الجميلة. ، معبرين عن مدى محبتهم له وإشتياقهم لصوته.

وعبر الموسيقار كاظم الساهر عن حبه وإشتياقه للجمهور المصري ووعدهم بإقامة حفلات غنائية قادمة .