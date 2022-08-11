وزارة الثقافة: ليلة مصرية في افتتاح الدورة ال٣٠ لمهرجان الفحيص بالأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 12:28 مساءً - * مصر تفتتح فعاليات الدورة 30 من مهرجان الفحيص بالاردن

* عبد الدايم : اختيار مصر لافتتاح مهرجان الفحيص الـ 30 يؤكد تأثيرها الإبداعى في الوطن العربي والطرب الأصيل مازال يتربع علي عرش الفنون العربية

* نجوم الطرب بالأوبرا يشعلون افتتاح مهرجان الفحيص الـ 30

انطلقت فعاليات الدورة ال٣٠ لمهرجان الفحيص بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز مندوبا عن صاحب السمو الملكي الامير الحسن ابن طلال ، د.هيفاء النجار وعدد من الوزراء والنواب والدبلوماسيين.والتى تقام تحت شعار الاردن تاريخ وحضارة حيث قدم نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا ليلة مصرية بجدارة في حفل الافتتاح الذي اقيم على المسرح الرئيسى لدير الروم الكاثوليك .

وعلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم عقب إطلاق الفعاليات بأن اختيار مصر لتقديم الليلة الأولي في افتتاح مهرجان الفحيص هذا العام يعكس قوة ومتانه العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين والشعبين الشقيقين ، واضافت انه يؤكد تاثير قوي مصر الناعمة وابداعها المميز في الوطن العربي ، مشيرة ان الطرب الاصيل مازال يتربع علي عرش الفنون العربية ويتضح تاثيره من خلال تفاعل الجمهور مع الاعمال الغنائية الخالدة التى شكلت وجدان الأمة العربية من المحيط الى الخليج .

وخلال الافتتاح الذى قاده بتمكن وبراعة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام اشعل نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مروة ناجي وايات فاروق ووليد حيدر ومحمد حسن الحفل بباقة من روائع الطرب التراثية الى جانب عدد من الاعمال المعاصرة والتى نالت اعجاب وتفاعل الجمهور الذي ردد كلمات الاغاني ،مؤكدين ان مصر هي قبلة الفن والثقافة العربية