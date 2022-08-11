انت الان تتابع خبر حفل زفاف أسطوري اذهل الجميع واطلالة خرافية للعروس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف مغني الراب شاهين بعد تصدره التريند!والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- على مدار الساعات القليلة الماضية احتل مغني الراب “شاهين” مؤشرات بحث جوجل عربيًا ومختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع “فيس بوك”.. ويأتي ذلك عقب أن احتفل شاهين بحفل زفافه..

إذ أُقيم الحفل في أحد فنادق القاهرة واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين… وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل زفاف شاهين نشرها أصدقائه، من كواليس جلسة التصوير ولقطات لرقصة العروسين الأولى.. ونستعرض لكم أبرز اللقطات