انت الان تتابع خبر متابع ينسف جبهة رامي جمال بكلمة مفاجئة والأخير يعلق : أنا مش نبي والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- نشر الفنان رامي جمال انتقاد أحد المتابعين له بشكل قاسٍ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

فرد الفنان رامي جمال قائلًا: “بص يا سيدي أنا ربنا راضاني والحمد لله لسه الابتلاء زي ما هو بس لو عاوز الحقيقه أنت اللي محتاج علاج من كلامك اللي زي الرصاص لو أنا غلط في حاجة تعتقد إن طريقتك دي ممكن تبقي الصح أنا للأسف إني كنت بشوف آراء الناس الإيجابية والنقد البناء واللي طمعانين في حاجة أفضل لأن دائما في أفضل طبعا ف شوفت كلامك علىي الصبح ومش هقولك غير ربنا يسامحك على القسوة وده واثق إنه مش حب واللي هيحاسبنا ربنا یا عالم مین أحسن من مين وكلنا بشر مش أنبياء ممكن نخطئ ونصيب والهدايه من رب العالمين يومك أجمل من قلبك ان شاء الله”

يذكر أن طرح المطرب رامى جمال أغنية “ أدبتنا الدنيا ” من ألبوم يستاهل بوستين عبر قناته بموقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أدبتنا الدنيا كلمات إبراهيم جاد، الحان محمد أنيس ، توزيع وسام عبد المنعم.

وشوق الفنان رامي جمال المتابعين لصدور أحدث أغانيه، والتي تحمل أسم “ادبتنا الدنيا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر رامي جمال صورة لبوستر الأغنية، وعلق كاتبًا: “الغنوة دي ممنوعه لاي اتنين انفصلوا، ميعادنا الساعه ٧ ان شاء الله”.