انت الان تتابع خبر اتفرج– مي سليم تستعرض مفاتنها بالكامل بالروب اللي مش مداري والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- شاركت الفنانة والمغنية مي سليم مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي سليم أثناء قضاء عطلتها الصيفية وهي ترتدي رون نوم قصير مكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على تغطية شعرها بقبعة وضعت طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.وحظت الصورة باعجاب الكثير من جمهور الفنانة وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل بسم الله ماشاء الله الله اكبر قل اعوذ برب الفلق تبارك الله احسن الخالقين رقيتك من كل عين شافتك ومصلتش على سيدنا النبي

عليه افضل الصلاه والسلام قمر القمرات وجميلة الجميلات وعسل العسلات وحلوه الحلويات وموزه الموزات .