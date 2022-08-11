انت الان تتابع خبر وفاء صادق تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة غيابها عن الساحة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- كشفت الفنانة وفاء صادق سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أنها تمر بظروق صحية شديدة وتحتاج إلى الدعاء.

وكان أخر ظهور للفنانة وفاء صادق على الساحة الفنية، مشاركته في مسلسل “أبو العروسة 3”، بدور والدة الشاب الذي يقع في حب هاجر ابنة سيد رجب وسوسن بدري في أحداث العمل، وهي تجسد شخصية أم صارمة تعشق أوالدها بينما تتعامل بخشونة مع الأخريين، انفصلت عن زوجها وتولت أمور نفسها وأولادها وهم بعمر الطفولة، ما دفعها تمر بالعديد من الأزمات التي جعلتها شديدة. وشارك في بطولة مسلسل أبو العروسة 3 إلى جانب وفاء صادق، كلا من سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، خالد كمال، ميدو عادل، كوكي مجدي، نانسي صلاح، ندا عادل، ولاء الشريف، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.