

انت الان تتابع خبر أثارت جدل واسع بمشاركة طليق منة عرفة في فيلم جديد.. الفنانة عايدة رياض تخرج عن صمتها وترد بهذا الرد الصادم والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- ردت الفنانة المصرية عايدة رياض ، بشأن ما أثير من جدل ، وبعد تعرضها لإنتقادات واسعة ، بسبب مشاركتها في فيلم محمود المهدي ، طليق الفنانة منة عرفة، "الفرصة"؛ وذلك لتعرض"المهدي" للفن وبعض الفنانين بالسب والإهانة في وقت سابق .

وفي تصريح خاص لـموقع "فوشيا" ، قالت عايدة رياض: أنها لا تعلم من هو محمود المهدي ، ولم تقابله ولا علاقة لها بأزمته مع الفنانين أو ما قاله في حق الوسط الفني.

ولفتت أن مشاركتها في الفيلم جاءت من باب دعم الفنانين الشباب وتعتبره فنان شاب غير معروف ، إضافة إلى أن منتجة الفيلم ليبية وعلى علاقة طيبة بها ، مشيرة أن الفيلم تم تصويره منذ عام مضى ، مبينة أن انتشار بوسترات الفيلم حالياً ربما تكون بقرار من المنتجة لطرح الفيلم في الأسواق الفترة المقبلة ، بحسب تصريحها.

ويعد فيلم الفرصة ، الأول لمحمود المهدي ، طليق الفنانة منة عرفة"، والذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عايدة رياض، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانب آخر ، كشفت عايدة رياض، عن انضمامها لنجوم الفيلم السينمائي الجديد "ابن الحاج أحمد" من إخراج معتز التوني ، والذي يقوم ببطولته الفنان المصري شيكو، ومعهم مجموعة كبيرة من نجوم الفن.