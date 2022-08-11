انت الان تتابع خبر مفاجآت كتيرة تفصح عنها لقاء الخميسي لأول مرة وتكشف حقيقة طلاقها.. والصدمة في ديانتها.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- انتشرت حول الفنانة لقاء الخميسي الكثير من التساؤلات في الفترة الاخيرة الماضية، وهذا بعد التصريحات الأخيرة في الكثير من الحوارات التلفزيونية، وكشفت عن دياناتها والكثير من الأسرار التي توجد في حياتها الشخصية.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي في الكثير من اللقاءات التليفزيونية، ورفضت أن تضع ديانتها في البطاقة الشخصية بها، وهذا من خلال التصريح الذي انتشر كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت أن تفصح أو تعلق أو تكشف عن هذا الأمر حتى الوقت.

وقالت لقاء أن جنسيتها أثناء لقائها في برنامج “حفلة 11″، وقالت “أنا نصف مصرية ونصف آشورية، مشيرة إلى أن والدتها ليس مصرية ولكنها آشورية”، وأن الحضارة الأشورية هي حضارة متواجدة قبل الحضارة الفرعونية، وأن هذه الحضارة متواجدة ومتحفظين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم حتى الوقت الحالي.

وكشفت لقاء الخميسي عن علاقتها بعائلتها وزوجها محمد عبد المنصف، وقال “كنت هطلق بسبب مشهد رقص السالسا.. ومشهد رقصها بمسلسل الزوجة الرابعة، مكنتش اعرف اي لاعب كرة قدم غير كابتن محمود الخطيب ولما رجعت مصر عرفت حسام وابراهيم حسن”.