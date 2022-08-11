انت الان تتابع خبر أبرزهم ”ويجز” الموسيقيين تفجر مفاجأة صادمة للمصريين... أجور مطربي الساحل تتخطى نجوم أوروبا وهذه أرقام المبالغ والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وجه علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية انتقاد شديد للمطربين الذين يحيون حفلات بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف، موضح أن مطربي أوروبا لم يحصلوا على تلك الأجور الباهظة في بلادهم على الإطلاق.

انتخابات نقيب الموسيقيين 2022 يذكر أن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كان قد حدد الموعد النهائي لخوض انتخابات منصب نقيب الموسيقيين الجديد بعد استقالة الفنان هاني شاكر، وجاء ذلك ضمن اجتماع المجلس الذي شهد حضور كلا من نادية مصطفى وحلمي عبد الباقي أعضاء المجلس وأحمد رمضان سكرتير النقابة ومحمد أبو اليزيد وكيل النقابة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 11 شهر أكتوبر المقبل، وجاء ذلك بعد قبول إدارة الاتحاد العام للنقابات الثلاثة برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، قبول استقالة هاني شاكر وفتح باب الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، وذلك وسط حضور أشرف زكي نقيب الممثلين ومسعد فودة نقيب السينمائيين.

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تكريم المطرب هاني شاكر من قبل الموسيقيين ومن جانب آخر، قرر مجلس إدارة النقابة بالإجماع تكريم الفنان هاني شاكر، خلال مؤتمر صحفي قريبا لعرض جميع إنجازاته بالأدلة والمستندات، لافتا إلى أن هاني شاكر سيحضر المؤتمر، مشيرًا إلى قيام التصويت بالانتخابات على كرسي النقابة يوم 11 أكتوبر المقبل.

استقالة هاني شاكر ويذكر أن المطرب هاني شاكر أعلن منذ ثلاثة أشهر استقالته من منصبة كنقيب لنقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد أزمة مؤتمر اعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، معربًا عن أسفه وحزنه لما حدث خلال المؤتمر.