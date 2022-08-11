960 مليون دولار لفيلم Jurassic World: Dominion حول العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - حقق فيلم Jurassic World: Dominion إيرادات وصلت إلى 960 مليونًا و464 ألف دولار فى شباك التذاكر العالم، منذ طرحه فى الـ 10 من يونيو الماضى بدور العرض حول العالم.

العمل الذى تنتجه شركة Universal Pictures.انقسمت إيراداته بين 372 مليونًا و18ألف دولار في شباك التذاكرالأمريكي، و588 مليونًا و446 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

من ناحية أخرى سبق وأعلن كريس برات عن إمكانية تقديم جزء رابع من سلسلة Jurassic World السينمائية، وذلك بالتزامن مع طرح الجزء الثالث والأخير من السلسلة تحت اسم Jurassic World Dominion بـ دور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 10 يونيو الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".